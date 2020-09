Hin zur Oberklasse: Das Motorola Edge im Test Christoph Lumetzberger

War in den letzten Jahren von Motorola-Smartphones die Rede, so sprach man immerzu von Mittelklasse-Geräten, die für günstiges Geld zwar ansprechende, aber keine Highend-Technik boten. Das nun vorgestellte Edge bringt die Marke Motorola der Highend-Riege zumindest wieder näher. Dank 90 Hertz-Display, Kamera mit optischem Zoom und 5G-Funktionalität macht es sich das Motorola Edge in der Oberklasse gemütlich.

+ PROS – CONS Moderne Optik, randloses und farbenfrohes Waterfall-Display, 90 Hertz-Modus, 5G in dieser Preisklasse Lange Akkuladezeit, Display ist etwas zu stark gebogen – Apps wirken seitlich beschnitten

Verarbeitung und Display sind top und lassen keine Wünsche übrig. Der Bildschirm biegt links und rechts um die Ecke, was im Fachjargon als Waterfall-Display bezeichnet wird. Dadurch spart Motorola in der Breite einiges an Platz ein, wodurch das Gerät sehr gut in der Hand liegt. Dank der integrierten Handballenerkennung finden Fehleingaben dennoch so gut wie nie statt. Das gebogene OLED-Display verleiht dem Telefon zudem ein beinahe randloses Erscheinungsbild, nur am oberen und unteren Geräterand ist ein minimaler Rahmen zu sehen. Scrollbewegungen werden dank 90 Hertz Bildwiederholrate flüssig dargestellt. Homebutton und die Lautstärketaste sind auf der rechten Seite angebracht. USB-C-Ladebuchse und der Klinkenanschluss finden sich an der Geräteunterseite. Der optische Fingerabdruckscanner, der das Gerät präzise und schnell entsperrt, wurde unter das Display verbaut, auf der Rückseite befindet sich die vertikal angeordnete Vierfachkamera.

Quad-Kamera und Android 10

Diese Knipse setzt sich aus vier Linsen zusammen. Neben der 64 Megapixel-Hauptlinse sind dies noch eine Tele- und eine Weitwinkellinse sowie ein TOF-Sensor für Tiefenerkennung. Bei guten Lichtbedingungen erzeugt die Kamera absolut brauchbare Ergebnisse. Fotos werden kontrast- und detailreich erzeugt. Dank dem verbauten, optischen Zoom können Objekte ohne Qualitätsverlust herangezoomt werden. Die Frontkamera wanderte in eine Displayaussparung in der linken, oberen Ecke, in das sogenannte Punch Hole. Auf dem Gerät läuft Android 10, welches von Motorola nur minimal angepasst wurde. Das Bedientempo ist der Oberklasse angemessen, Apps starten ohne große Ladezeiten und laufen flüssig.

Randlose Seiten

An der linken und rechten Geräteseite ist kein Rahmen mehr zu sehen. Viel mehr gleitet das Display um die Ecke und verleiht dem Gerät damit eine beinahe randlose und zudem äußerst moderne Optik.

Christoph Lumetzberger (Chefredakteur)

Für ein knapp 600 Euro teures Gerät hat das Motorola Edge allerhand zu bieten. Die beinahe randlose Front wirkt äußerst edel, die Kamera samt optischem Zoom erzeugt brauchbare Ergebnisse und der neue 5G-Mobilfunkstandard ist ebenso zeitgemäß wie das beinahe reine Android 10, welches auf dem Smartphone läuft. Willkommen in der Oberklasse, Motorola!