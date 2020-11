Knipse fÃ¼r Profis: Sony Xperia 1 II im Test

Knipse für Profis: Sony Xperia 1 II im Test Christoph Lumetzberger

Bereits im vergangenen Jahr unterzog Sony der hauseigenen Smartphone-Sparte einen Relaunch und machte mit dem Xperia 1 das 21:9-Format in Smartphones salonfähig. Der Nachfolger, das Xperia 1 II, wendet sich in erster Linie an Smartphone-Fotografen, Sony wertet die Knipse mit allerhand Pro-Features auf. Neben der herkömmlichen Kamera-Anwendungen verfügt das Xperia 1 II nämlich über zwei zusätzliche Apps, Cinema Pro und Photo Pro. Damit lassen sich zahlreiche Features und Einstellungen vornehmen, die man normalerweise in der Standard-Kamera-App vergeblich sucht. Unter anderem kann in der Cinema Pro-App ein Video im 21:9-Seitenverhältnis aufgenommen werden, während man diese Einstellung in der herkömmlichen Kamera-App nicht findet. Gerade bei einem Display in diesem Format handelt es sich um ein nettes Feature.

Gehen wir ins Kino!

Mit seinem 21:9-Bildschirmformat eignet sich das Xperia 1 II ideal für die Betrachtung von Filmen im Breitwandformat. Außerdem liegt es dadurch trotz seine Länge sehr gut in der Hand.

Toller Screen mit einem Makel

Apropos Bildschirm: Dieser ist dank 4K-Auflösung knackscharf und bietet eine Pixeldichte von überragenden 643 ppi. Die Helligkeitswerte sind in Ordnung, reichen jedoch nicht an die Konkurrenz in diesem Preissegment heran. Außerdem verfügt das Display nur über eine 60 Hertz-Bildwiederholrate. Dafür eignet sich der Screen ideal zur Betrachtung von Filmen im Breitbildformat. Die kann das Xperia 1 II ohne Ränder optimal darstellen. Dank Stereolautsprecher kommt der Ton angenehm von beiden Seiten. Der Fingerabdruckscanner wurde in die Powertaste im Rahmen verbaut, welche sehr gut zu erreichen ist. An der Oberseite befindet sich zudem ein Klinkenanschluss. Generell ist die sehr ordentliche Verarbeitung des Telefons hervorzuheben. Die Glasrückseite lässt es sehr edel wirken, Spaltmaße oder sonstige Anomalien sucht man vergebens.

Die Performance des Xperia 1 II ist hervorragend, in unseren Benchmark-Tests lieferte es Werte, die ganz nahe an der Referenz angesiedelt werden können. Die Laufzeiten des 4.000 mAh starken Akkus sind in Ordnung, wenngleich die 4K-Auflösung wohl etwas zu sehr an der Batterie nagt. Vollgeladen ist das Phone in einer Stunde und 51 Minuten, in 34 Minuten ist es bei 50 Prozent.

Pros +

Potente Kamera mit Profi-Modi, knackig scharfes Display, hervorragende Performance

_____

Cons –

Bildwiederholrate nur mit 60 Hertz, Akkulaufzeit nur Durchschnitt

Christoph Lumetzberger (Chefredakteur):

Mit seinem Xperia 1 II richtet sich Sony ganz klar an Smartphonefoto-Enthusiasten. Vorinstallierte Pro-Apps holen das Maximum aus der Knipse heraus und liefern beeindruckende Ergebnisse. Abseits der Kamera kann das Telefon auch mit einem hervorragenden Display, einer hochwertigen Verarbeitung und einer starken Performance überzeugen.