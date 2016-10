PlÃ¤ne aufgetaucht: iMessage bald auch auf Android-GerÃ¤ten?

Nutzen wir iMessage bald auch auf Android-Phones? Wohl eher nicht, ganz auszuschließen ist das aber dennoch nicht. GerĂŒchten zufolge hat Apple nĂ€mliche einige EntwĂŒrfe fĂŒr eine Android-Version des Messengers in den Schubladen liegen.

Dabei soll es sich um verschiedene Konzepte handeln. Einerseits scheint es möglich zu sein, dass Apple die App in der originalen, von iPhones bekannten Version, in den Play Store packt. Das wĂŒrde sich allerdings mit den Designrichtlinien von Google ĂŒberschlagen, weshalb es auch einen Plan fĂŒr eine Umsetzung im Material Design geben soll. Ähnlich ist Apple bereits bei der Portierung von Apple Music fĂŒr das Android-OS vorgegangen.

Zweifel bleiben dennoch: Wie Tim Cook erst kĂŒrzlich im Rahmen eines Events verlautbarte, steigen die Nutzerzahlen fĂŒr iMessage stetig an – auch ohne eine eigene Version fĂŒr Android. Der Kundenstamm sei demnach groß genug, um nicht in Richtung Android schielen zu mĂŒssen. Auch so wĂŒrden sich genĂŒgend Daten fĂŒr eine KI beziehungsweise deren Implementierung sammeln. Insofern also nicht sehr realistisch, dass die PlĂ€ne tatsĂ€chlich umgesetzt werden. Wir halten euch auf dem Laufenden, vielleicht will Apple ja auch einfach nur fĂŒr eine Überraschung sorgen.

Quelle: BusinessInsider