Tinder: Integration von Spotify zeigt Musikgeschmack der Nutzer

Wer mag, kann seine Tinder-Dates künftig anhand des Musikgeschmacks auswählen. Spotify wird nämlich in die Dating-App integriert, Nutzer sehen also, was das potenzielle nächste Date zuletzt gehört hat.

Das hat Tinder heute bekanntgegeben. Musikfans können ihre Seelenverwandten nun also auch anhand ihres Musikgeschmacks auswählen. Gezeigt werden beispielsweise die Lieblingssongs und generell das Hörverhalten. Und: Man kann einen Lieblingssong auf der Tinder-Profilseite präsentieren. Damit besteht keine Gefahr mehr, dass Heavy Metal-Fans auf Hip Hop-Enthusiasten treffen.

Der Lieblingssong wird „Anthem“, also Hymne, genannt – weil er den Nutzer am besten repräsentieren soll. Damit hat man auf jeden Fall einen guten Aufhänger fĂĽr das folgende Gespräch, sofern die Sympathie auf Gegenseitigkeit beruht. Das Feature soll ab sofort genutzt werden können. Und keine Angst: Wer mag, kann seinen Musikgeschmack auch weiterhin verheimlichen.

Quelle: TheVerge