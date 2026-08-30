beyerdynamic Aventho 200 im Test: Over-Ear-KopfhÃ¶rer im Check Philipp Lumetsberger

Der Beyerdynamic Aventho 200 ist ein kabelloser Over-Ear-KopfhÃ¶rer, der im Alltag vor allem mit sauberer Verarbeitung, hohem Tragekomfort und langer Laufzeit punktet. Die Ohrpolster sitzen angenehm, der KopfhÃ¶rer lÃ¤sst sich falten und die Bedienung Ã¼ber Tasten und TouchflÃ¤chen gelingt nach kurzer EingewÃ¶hnung zuverlÃ¤ssig. Klanglich liefert er viele Details und klare Stimmen, der Bass kÃ¶nnte je nach Musikrichtung aber etwas krÃ¤ftiger ausfallen. Die aktive GerÃ¤uschunterdrÃ¼ckung reduziert AlltagsgerÃ¤usche ordentlich, arbeitet aber nicht durchgehend auf absolutem Spitzenniveau. Praktisch ist zudem, dass sich der Akku austauschen lÃ¤sst. Auch die lange Laufzeit und die gleichzeitige Kopplung mit zwei GerÃ¤ten stechen positiv hervor.

beyerdynamic AVENTHO 200

Specs

Preis: EUR 249,00 / Akkulaufzeit: bis zu 63 Stunden / KonnektivitÃ¤t: USB-C, Bluetooth / Features: Schnellladefunktion, aktive GerÃ¤uschunterdrÃ¼ckung, Google Fast Pair, Transparenzmodus, austauschbarer Akku /

beyerdynamic.de

Bewertung

87%Â Klang

91%Â Komfort & Bedienung

93%Â Laufzeit

NoteÂ Hervorragend 90,3%