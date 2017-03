Technik: Wiko U Feel im Check! Peter Mußler

Dieses Wiko mit Metallrahmen wirkt hochwertiger als der Preis vermuten lässt. Es fühlt sich – wie der Name bereits andeutet – gut und aufregend an. Das liegt am abgerundeten Übergang vom Display-Glas über den Rahmen in die abnehmbare Abdeckung hinten, die sich durch eine filzartige Oberfläche auszeichnet. Haptisch ist das ein besonderes Erlebnis, wie dauerhaft resistent gegenüber Kratzern das weiche Material ist, steht auf einem anderen Blatt. Leistung und Speicherplatz sind dem Preis mehr als angemessen, die Kamera macht bei gutem Licht sehr schöne Fotos, bei schlechten Lichtverhältnissen aber schnell verwackelte bzw. rauschige Bilder. Auf jeden Fall eine Besonderheit in dieser Klasse: der im Home­Button perfekt positionierte Fingerabdruck-Scanner.

Preis: EUR 189,– / Android: 6.0 / Display: 5“, 1.280 x 720 Pixel / CPU: 4 x 1,3 GHz RAM: 3 GB / Speicher: 16 ­­­(+64) GB / Kamera: 13 MP, 5 MP / Akku: 2.500 mAh / Maße / Gewicht: 143 x 70,7 x 8,6 mm / 145 g Extras: LTE, Dual-SIM, Finger­abdrucksensor