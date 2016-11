Galaxy S8 kommt angeblich mit 6GB RAM und 256GB Speicher Johannes Gehrling

Superlative kann Samsung schon lange – wird uns das südkoreanische Unternehmen nächstes Jahr mit einem wahren (Arbeits)speicher-Monster überraschen? Aktuelle Gerüchte gehen davon aus.

Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird Samsung sein nächstjähriges Flaggschiff wie gewohnt zum Mobile World Congress in Barcelona vorstellen – die Veröffentlichung dürfte dann üblicherweise im März oder April 2017 folgen. Auch zwei Modelle, wie in den letzten Jahren, könnte es wieder geben – so weit also nichts neues. Interessanter sind da schon die aktuellen Gerüchte zum Arbeitsspeicher und dem Flash-Speicher.

Ganze 6 GB RAM soll das neue Topmodell bekommen (so wie das OnePlus 3) – das würde das S8 sehr zukunftssicher machen. Außerdem wird vermutet, dass es eine Variante mit 256 GB internem Speicher geben wird. Zum Vergleich: Das aktuelle Galaxy S7 gibt es nur in einer Version mit 32 GB, immerhin kann es ja per SD-Karte erweitert werden. Vielleicht also ein Hinweis darauf, dass das S8 keine Speicherkarten mehr unterstützt? Möglich wäre es, mit dem S6 hatte sich Samsung 2015 schon einmal von den kleinen Speicherkarten verabschiedet.

Andere Gerüchte wollen sogar etwas von happigen 8 GB RAM im neuen Topmodell wissen – ebenfalls möglich, jedoch deutlich unrealistischer als 6 GB. Als ziemlich sicher gilt dafür, dass das Smartphone mit einem AMOLED-Panel und dem neuesten Exynos-Prozessor von Samsung daherkommt – alles andere wäre aber auch ungewöhnlich.

