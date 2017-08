Das Huawei Mediapad M3 Lite 10 im Check Peter Mußler

Das in diesem Jahr erschienene Mediapad M3 von Huawei ist das stärkste von uns gemessene Android-Tablet. Jetzt haben wir die Lite-Version davon ins Testlabor bugsiert. Die (nur) circa 50 Euro günstigere Ausgabe (kleiner Bruder kann man nicht sagen, denn das Mediapad hat einen 8,4 Zoll-, das Lite einen 10 Zoll-Bildschirm) ist beim Prozessor deutlich sparsamer ausgestattet, bietet ansonsten aber viele positive Merkmale des starken M3. Dazu gehören z.B. die vier Lautsprecher (je zwei an der Ober- und zwei auf der Unterkante), schnelles WLAN ac (was gerade für den Wohnzimmergebrauch große Vorteile bietet, wenn man z.B. lokal gespeicherte Videos auf den Fernseher casten möchte) und ein Fingerabdrucksensor. Der Akku fällt gar größer aus als beim M3 (klar, das ganze Gehäuse ist auch flächengreifender), die Laufzeiten sind stark. Okay, der Bildschirm löst auch nur noch in Full HD auf, nicht mehr in 2K. Das ist aber keine Tragödie.